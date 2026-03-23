İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde dört gün süren tatil boyunca meydana gelen trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 861 kişi yaralandı.

4 günde 2 bin 753 kaza meydana geldi

Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine dayandırdığı açıklamaya göre, bayram süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası kayıtlara geçti.

Kazaların günlere göre dağılımı ise dikkat çekti. Bayramın ilk gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralı sayısı 4 bin 861’e ulaştı

Aynı kazalarda 4 bin 861 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, özellikle yoğun trafik akışının yaşandığı bayram dönemlerinde sürücü hatalarının kazalarda belirleyici olduğunu vurguladı.

Önceki yıllara göre düşüş var

Bakanlık açıklamasında, 2023 ve 2026 yıllarına ait veriler karşılaştırılarak önemli bir azalışa dikkat çekildi.

Buna göre, ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e düşerek yüzde 39,5 oranında azaldı. Kaza yerindeki can kaybı ise 44’ten 31’e gerileyerek yüzde 29,5 oranında düşüş gösterdi.

Yaralanmalı kazalarda da gerileme

Veriler, sadece can kayıplarında değil yaralanmalı kazalarda da düşüş yaşandığını ortaya koydu. Yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85’ten 2 bin 730’a gerilerken, yaralı sayısı da 5 bin 594’ten 4 bin 861’e düştü.

Ayrıca günlük ortalama can kaybının 11’den 7,75’e gerilemesi, trafik güvenliği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Denetimler ve farkındalık çalışmaları sürecek

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerin ve kamuoyu farkındalığını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, sürücülere hız sınırlarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarını yineledi.