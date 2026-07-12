İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, düzenlemiş olduğu esnaf ziyaretlerinden bir tanesinde dikkat çeken bir an yaşandığını ifade etti. Önal, bir esnafın çekmecesinde, iki yıl önce seçim döneminde vatandaşlarla paylaşılan proje kitapçığını gördüklerini ifade ederek o anları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

"Sözde bırakmıyoruz"

Paylaşımında seçim döneminde Bayraklı için verdikleri sözleri tekrardan ifade eden Başkan Önal, göreve gelmelerinin ardından bu vaatleri hayata geçirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Önal, seçim döneminde açıklamış oldukları projelerin yalnızca vaat olarak kalmadığını ifade ederek, belediye ekiplerinin bunları sahada uygulamaya geçirmek için çalışmalarını devam ettirdiğini belirtti.

"Hak ettiği noktaya ulaşacak"

Bayraklı'nın gelişmesi amacıyla çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden Başkan İrfan Önal, ilçeyi hak ettiği seviyeye ulaştırmak amacıyla üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.