Son Mühür- Hatay’da 1942 yılında kurulan ve yıllar içinde farklı illerde şubeler açarak büyüyen Petek Pastanesi’nin İzmir’deki şubesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bayraklı’da 2023 yılında hizmete açılan işletmenin İzmir'deki piyasadan şubesini kapatarak çekilme, kapanma kararı aldığı öne sürüldü.

Hatay mutfağına özgü lezzetleriyle bilinen ve İzmir’de kahvaltı, künefe ve çeşitli pastane ürünleriyle hizmet veren işletmeyle ilgili ortaya atılan iddialar, yapılan gözlemlerle de güç kazandı. Pastanenin iletişim hatlarının çalışmadığı görülürken, iş yerinin bulunduğu Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’ndeki adrese gidildiğinde kapıların kilitli olduğu, camlardaki perdelerin yarıya kadar çekildiği ve içeride müşteri bulunmadığı tespit edildi.

İşçiler mutsuz

Öte yandan işletmenin, çalışanlarını da işten çıkardığı belirtildi.

Söz konusu gelişmeler, Petek Pastanesi’nin İzmir şubesinin faaliyetlerini durdurduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirirken, işletmeden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan Karşıyaka Mavişehir'de bulunan diğer şubesi hakkında da aynı iddiaların olup olmadığı belirsizliği de bulunuyor.