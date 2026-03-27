SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Torbalı’da 11 Mart günü bir apartmanın dördüncü katından düşerek ağır yaralanan 30 yaşındaki Aylin Güler soruşturmasında şok gelişme yaşandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadının bilincinin yerine gelmesiyle verdiği ifade, "kaza" ya da "intihar" süsü verilmek istenen olayın cinayet planı olduğu ortaya çıktı. Mağdur kadının, “Beni eşim Okan Güler ile arkadaşı Atılım E. birlikte aşağı attı” beyanı üzerine, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Atılım E. de yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Evlat' Tuzağıyla Ölüme Götürmüşler

Korkunç olayın perde arkasındaki detaylar kan dondurdu. İddiaya göre, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle babasının evine sığınan Aylin Güler, 8 yaşındaki kızını görebilme ümidiyle tuzağa düşürüldü. Okan Güler’in arkadaşı Atılım E., "Seni kızının kaldığı yurda götüreceğim" diyerek genç kadını aracına aldı. Yolda araca Okan'ın da binmesiyle baskı altına alınan talihsiz kadın, götürüldüğü evde darp edildikten sonra dördüncü kat balkonundan aşağı itildi.

Avukat İbrahim Kambur:'Bu şahıs Suç Makinesi'

Olayın başından itibaren titiz bir hukuk mücadelesi yürüten mağdur vekili Avukat İbrahim Kambur, tutuklanan Atılım E. hakkındaki çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Avukat İbrahim Kambur, şüphelinin sadece bu olayla sınırlı kalmayan kabarık bir suç siciline sahip olduğunu belirterek, “Müvekkilimin ağır yaralanmasına neden olan bu şahıslar hakkında daha önce de suç duyurularımız olmuştu. Özellikle Atılım E.’nin İzmir genelinde, Bozyaka ve Gaziemir gibi bölgelerde torbacılık yaptığı, üniversite öğrencilerini zehirlediği yönünde ciddi bilgiler mevcuttur. Üstelik bu şahsın FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla irtibatlı olduğu ve örgüte finansal destek sağladığına dair delillerimizi de savcılığa sunduk” dedi.

Hem Terör Hem Uyuşturucu Dosyası Kabarık

Avukat İbrahim Kambur’un hazırladığı dosyada, tutuklanan Atılım E.’nin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve devlet kurumlarına yönelik sistematik hakaretlerde bulunduğu da belgelendi. Avukat İbrahim Kambur, şüphelinin TCK 314/2 (Silahlı Terör Örgütü Üyeliği) ve TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) maddeleri kapsamında da yargılanması için ek dilekçeler verdiklerini vurguladı.

Adalet Yerini Buldu

Daha önce "yetersiz delil" gerekçesiyle serbest kalan ancak Aylin Güler’in hastane verdiği ek ifadesinden sonra tutuklanan Atılım E.’nin cezaevine gönderilmesi, acılı aileye nefes aldırdı. Avukat İbrahim Kambur, "Müvekkilim konuşana kadar serbest gezen bu suç makinesinin tutuklanması adaletin tecellisidir. En ağır cezayı almaları için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.