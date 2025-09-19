Son Mühür/ Merve Turan - Bayraklı Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü’nü özel bir programla kutladı. Teras Kafe’de düzenlenen etkinlikte gaziler ve şehit aileleri, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Gazilere minnet, şehit ailelerine vefa

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Başkan Önal, “Vatan için canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin emanetleri olan aileler, başımızın tacıdır. Onların yanında olmayı bir görev değil, bir borç olarak görüyoruz” dedi. Belediye bünyesinde oluşturulan Şehit Yakınları ve Gaziler Masası aracılığıyla bugüne kadar 78 ailenin ziyaret edildiğini belirten Önal, “Sizlerin sadece özel günlerde değil, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” diye konuştu.

Gaziler Derneği’nden teşekkür

Etkinlikte söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, Bayraklı Belediyesi’nin sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Düzenli ziyaretler ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Taşçı, Başkan İrfan Önal’a teşekkür etti.