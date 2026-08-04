Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Son Mühür’e yaptığı açıklamalarda başta partilerinin vatandaş tarafından ilgiyle karşılanmış olması başta olmak üzere, yoğun bağış desteğini değerlendirerek, sabah saatlerinde gözaltına CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in soruşturma süreci üzerine önemli mesajlar verdi.

Ednan Arslan: Önemli olan partimize yapılan bağışların miktarı değil, bağışçı sayısıdır

Bağış miktarından öte bağışçı sayısının ciddi önem arz ettiğini vurgulayan ve 100 binin üzerinde vatandaşın sadece söz konusu bağış sürecinde YENİ Parti’ye sahip çıkma refleksi gösterdiğini vurgulayan İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Genel Başkan Özgür Özel’in gittiği her programda yoğun ilgiliyle karşılaştığını söyleyerek, “Önemli olan partimize yapılan bağışların miktarı değil, bağışçı sayısıdır.

Şu anda 100 binin üzerinde insan YENİ Parti’ye sahip çıkma refleksi gösteriyorlar ve bu sayı her geçen gün artacaktır. Biz İzmir’de örgütlenmelerimizi 1 günde tamamladık. Zaten önümüzdeki günlerde şeffaf, tarafsız araştırma şirketleri halkımızın bize karşı olan teveccühünü gösterecekler ben şimdiye kadar sahada hiçbir olumsuz tepkiyle karşılaşmadım aksine insanların bizi kutladıklarını gördüm.

Genel başkanımız Özgür Özel gittiği her yerde insan seliyle yürüyor, hafta sonu Karadeniz’de olacak orada yoğun katılımlarla programlarına devam etmesini bekliyoruz. Dediğim gibi partimizi kurduk büyük bir heyecanla yürüyoruz, biz partimizin teknik kuruluşunu yaptık, siyasi örgütlenmemizi ise milletle yapacağız, millet de bu işte elini taşın altına koyuyor” şeklinde konuştu.

“Kimse soruşturulamaz değildir”

Son olarak, sabah saatlerinde hakkında ortaya bir takım iddialardan kaynaklı İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında da değerlendirmelerde bulunan YENİ Partili Arslan, sürecin kimsenin soruşturulamaz olduğunu kaydederek, sürecin şeffaflık içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Bizim beklentimiz adil bir şekilde masumiyet karinesi zedelenmeden, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesidir. Kim olursa olsun kimse soruşturulamaz değildir. Kamunun kaynağını kullanan herkesin denetlenebilir olması önemlidir. Bu sürecin şeffaf yürümesi tek dileğimizdir”