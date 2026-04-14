Batıgöz Sağlık Grubu 2004 yılında İzmir'de kuruldu. Grubun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler'di. Söyler'in vefatının ardından grup, yurt içinde 7, yurt dışında 5 merkezle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Peki Balçova şubesi hakkında ne bilmek gerekiyor?

Batıgöz Balçova nerede?

Adres: Bahçelerarası Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:36/Z04-Z04A, Asmaçatı AVM, Balçova/İzmir. Cadde üzerinde konumlanmış olan merkez, AVM'nin alt katında yer alıyor. Kapalı otoparkı mevcut, araçla gelenler için park sorunu yaşanmıyor.

Batıgöz Balçova'ya nasıl gidilir?

Toplu taşımayla ulaşmak oldukça kolay. Mithatpaşa Caddesi üzerindeki belediye otobüsleri ve minibüslerle doğrudan merkeze ulaşılabiliyor. İZBAN Balçova istasyonundan da kısa bir yürüyüş mesafesinde. Narlıdere, Güzelbahçe ve Konak tarafından gelenler için de ulaşılabilir bir nokta.

Balçova Batıgöz'de hangi bölümler var?

Batıgöz denince akla ilk göz hastalıkları gelse de Balçova şubesi tam bir cerrahi tıp merkezi. 2017'de açılan bu şubede göz hastalıkları dışında iç hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, dermatoloji, çocuk sağlığı, üroloji, gastroenteroloji, diş hastalıkları, radyoloji ve beslenme gibi branşlarda uzman hekimler görev yapıyor. Kan alma, röntgen gibi ek sağlık hizmetleri de sunuluyor.

Batıgöz Balçova randevu nasıl alınır?

Randevu almak için birkaç farklı yol var. En pratik yöntem 444 23 24 numaralı çağrı merkezini aramak. TC kimlik numarasıyla telefonda randevu oluşturulabiliyor. Bunun dışında MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden de online randevu almak mümkün. E-devlet şifresiyle giriş yapıp il, ilçe ve bölüm seçtikten sonra uygun hekim ve saati belirleyerek işlem tamamlanabiliyor. Alo 182 hattı da üçüncü bir alternatif.

SGK anlaşması olan merkezde Yapı Kredi Sigorta, Axa Sigorta, Anadolu Sigorta, Vakıfbank Sigorta ve Halkbank Mensupları gibi pek çok özel sağlık sigortası da kabul ediliyor.

Batıgöz'ün sahibi kim?

Batıgöz Sağlık Grubu'nun kurucusu Op. Dr. Mehmet Söyler. 2004'te İzmir'de göz sağlığı odaklı bir klinikle yola çıkan Söyler, grubu yurt içi ve yurt dışında toplam 12 merkeze ulaştırdı. Romanya, Ukrayna, Hollanda ve Azerbaycan'da da şubeleri bulunan Batıgöz, sağlık turizmi alanında da faaliyet gösteriyor. Op. Dr. Mehmet Söyler'in vefatının ardından grup, aynı vizyonla hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.