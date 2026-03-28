Irak’ın kalbi Bağdat, hareketli bir gecenin ardından güne yüksek tansiyonla başladı. Başkentin yüksek güvenlikli Yeşil Bölge çevresinde yankılanan patlama seslerini, seri silah atışları takip etti. Bölgedeki hareketliliğin ardından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği bünyesindeki hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Şarapnel parçaları yere düştü

Olayın hemen ardından sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerde, savunma sistemlerinden düşen şarapnel parçalarının kentin çeşitli noktalarındaki sivil araçlara zarar verdiği görüldü. Yaşanan bu sıcak gelişmeye dair Irak hükümetinden veya resmi makamlardan henüz konunun içeriğine veya olası can kaybına dair net bir bilgilendirme paylaşılmadı. Bölgedeki belirsizlik ve güvenlik alarmı devam ediyor.