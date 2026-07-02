Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin (GSF) 2025-2026 Akademik Yılının son bulması ile birlikte coşkulu bir mezuniyet töreni geçekleştirildi. Öğrencilerin, ailelerinin ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, rektör yardımcıları, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Aybek, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

"Yarım asrı aşan geçmişiyle en köklü sanat kurumlarından biri"

Gerçekleşen programda fakülte birincisinin konuşmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Aybek mezunlara hitap etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz gerçekleştirdiği konuşmasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yarım asrı aşan geçmişiyle Türkiye'nin en köklü sanat eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek, bugüne kadar çok sayıda sanatçı, akademisyen ve kültür insanı yetiştirdiğini ifade etti.

"Sanatın ve yaratıcılığın ışığını geleceğe taşıyacaklar"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Aybek ise “Emek, sabır, üretim ve hayallerle geçen bir eğitim sürecinin sonuna geldik. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak mezun olan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyor, yeni yaşamlarında kendilerine başarılar diliyoruz. Her biri sanatın ve yaratıcılığın ışığını geleceğe taşıyacak değerli mezunlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay'dan eşine çiçek!

Eğlencenin ve gururun zirve bulduğu mezuniyet törenin en dikkat çeken anlarından biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun olan eşi için sahneye çıkarak çiçek takdim etmesi oldu. Törene katılan öğrenciler ve aileleri de bu özel anı alkışlarla paylaştı.