Ege'nin sularında hareketli anlar yaşandı. İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir ekip göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde durduruldu.

Gece yarısı yakalandılar

Olay, 24 Nisan gecesi saat 22.15 sularında yaşandı. Sahil Güvenlik’in kıyı şeridinde görev yapan mobil denetim aracı (DENİZ-359), karanlıkta denizin ortasında giden bir cisim fark etti.

Gerçekleştirilen incelemede, bu cisimin içerisinde çok sayıda insanın bulunduğu ve lastik bot olduğu belirlendi.

31 kişi sağ salim yakalandı

Botun tespit edilmesinin ardından alana en yakın noktada bulunan Sahil Güvenlik botu (TCSG-902) rotasını belirlenen noktaya çevirdi.

Kısa süren bir takibin sonrasında hareket halindeki bot güvenli bir şekilde durdurularak içindeki 31 kişi sağ salim yakalandı.

16 Etiyopya, 11 Sudan ve 4 Somali vatandaşı bulunuyor

Botun içinden çıkarılan göçmenlerin uyrukları da belli oldu. Aralarında 16 Etiyopya, 11 Sudan ve 4 Somali vatandaşının bulunduğu ekip, karaya çıkarılmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

İnsani ihtiyaçları karşılanan 31 düzensiz göçmen, yasal işlemlerinin bitirilmesiyle birlikte İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.