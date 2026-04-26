Son Mühür/ Beste Temel- Çeşme’nin en sevilen noktalaırndan biri olan Alaçatı sokaklarında bu hafta sonu tam anlamıyla iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluk vardı. 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali 25 Nisan Cumartesi günü o kadar kalabalıktı ki bazı noktalarda yürümek bile neredeyse imkansız hale geldi.

Tur otobüslerinin biri gidip diğeri gelirken sokaklarda onlarca kafileyi bir arada görmek festivalin bu yıl ne kadar büyük bir ilgi odağı olduğunu kanıtladı.

İlk kez uluslararası kimlikte

Bu sene festivalin ruhu bambaşka. çünkü etkinlik ilk kez uluslararası bir kimliğe büründü. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli festivalin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi

"15’inci yılımızda festivali dünyaya açmanın gururu içindeyiz. Tam 13 ülkeden gelen 50 yabancı şef, bizim Ege’nin meşhur otlarını kendi mutfak kültürleriyle harmanlıyorlar. Genç yaşlı demeden herkes mutfak kültürümüze dair yeni bir şeyler öğreniyor."

Mehmet Yalçınkaya ve Ataol Behramoğlu imzası

Cumartesi günkü programda sadece gastronomi değil edebiyat rüzgarları da esti. Ünlü şair Ataol Behramoğlu’nun yanı sıra, MasterChef’ten tanıdığımız Mehmet Yalçınkaya da söyleşisiyle oradaydı. "Sofranın Diplomasi Gücü" üzerine konuşan Yalçınkaya, yemeğin aslında kültürleri birbirine nasıl bağladığını anlattı.

Söyleşi sonunda Başkan Denizli’nin Yalçınkaya’ya takdim ettiği özel plaket ise festivalin sürdürülebilirlik vurgusuna dikkat çeken şık bir detay oldu.

Hem esnaf hem misafir memnun

Alaçatı’nın her köşesinde bir hareketlilik var. Yüz binlerce ziyaretçi stantların etrafını sararken enginarlar, tazecik otlar ve o mis kokulu Çeşme limonları adeta kapış kapış gitti. Turlarla gelen kafilelerin yoğunluğuyla beraber festival alanları dolup taştı. Yerel üretici memnun esnaf ise bu yoğun mesainin içinde misafirleri ağırlamaya çalışıyor.

Final gününde bizi neler bekliyor?

Festivalin veda günü olan 26 Nisan Pazar yani bugün de hız kesmeden devam ediyor. Programın son düzlüğünde Sunay Akın okurlarıyla buluşurken Aygül Aydın ve Banu Noyan gibi isimler Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. Çocuklar için kurulan etkinlik alanları gün boyu açık kalacak sabahın erken saatlerinde ise Değirmenler bölgesinde sporla güne başlandı bile.

"Şefler Meydanı"nda ise son mutfak performansları sergileniyor. Zeljko Bremec ve Gökçen Adar gibi isimler profesyonel mutfak sırlarını paylaşırken festival unutulmaz bir gastronomi finaliyle bu yılki perdesini kapatmaya hazırlanıyor.

