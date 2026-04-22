Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurumsal düzeni dijital dünyanın yeni şartlarına göre güncellemek için kritik bir adım attı.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bulunan Dijital Deneyim Merkezi, bu kez belediyenin bünyesindeki isimleri, şube müdürlerini konuk etti.

Toplam 165 idarecinin dahil olduğu eğitimlerde, yapay zekanın yalnızca bir "sohbet aracı" değil, belediye hizmetlerini hızlandıracak plnalı bir yardımcı olduğunun altını çizdi.

Belediyecilikte "Yapay Zeka" Dönemi

Bilgi İşlem ile Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlıklarının birlikte organize ettiği program, üç gün boyunca yoğun bir süreçten geçti.

Eğitimin asıl konusu, belediyenin yavaş işleyebilecek idari süreçlerinin dijital araçlarla nasıl daha hızlı gelebileceği oldu.

Şube müdürlerine, günlük iş düzeninde vakit alan raporlama, veri analizi ve planlama gibi durumlarda yapay zekadan nasıl daha iyi yardım alabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi.

Yazılım Şube Müdürü Gilgil: "Hedefimiz Bütünleşik Bir Sistem"

Eğitimlerin amacına dair bilgiler aktaran Yazılım Şube Müdürü İbrahimcan Gilgil, hedeflerinin yalnızca teknolojik bir yenilik yapmak değil, iş verimliliğini açık bir şekilde yükseltmek olduğunu dile getirdi.

Gilgil, doğru "komut" (prompt) verme detaylarını ve yerel dil modellerinin kullanımıyla yöneticilerin çok daha iyi sonuçlara kısa sürede ulaşabileceğini ifade etti.

İş süreçlerindeki yavaşlayan yönleri yapay zeka ile düzentmeyi planladıklarını belirten Gilgil, yapılan eğitimlerin bir başlangıç olduğunu ve sürecin zamanla tüm bölümlere yayılacağını duyurdu.

Verimlilik Analizi Yapılacak

Üç günlük sürecin sonrasında belediye, gösterilen eğitimlerin sahadaki karşılığını da test edecek. Şube müdürlerinin bu teknolojiyi işin işleyişine hangi düzeyde dahil ettiği takip edilerek, ileride kurulacak "yapay zeka destekli bütünleşik iş sistemleri" için bir yol haritası hazırlanacak.