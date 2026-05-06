Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe ziyaretleri dahilinde Bayındır’ın Çırpı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu’nun da yer aldığı buluşmada, mahalle sakinleri ilk kez bir büyükşehir belediye başkanını misafir etmenin coşkusunu yaşadı.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Başkan Tugay, hem Bayıındırlıların taleplerini dinledi hem de vatandaşların Hıdırellez coşkusuna ortak oldu.

Bayıındırlıların talepleri tek tek not edildi

Mahalle meydanında halkla bir araya gelen Tugay, vatandaşların beklentilerini bizzat dinledi. Bölgedeki altyapı sorunlarından sosyal alan ihtiyaçlarına kadar birçok konunun konuşulduğu görüşmede, özellikle çocukların halı saha isteği ön plana çıktı.

Tugay, altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve spor alanlarının oluşturulması için gerekli birimlere gerekli talimatları iletti.

"Her İzmirliye kulak veriyoruz"

Çırpı sakinlerinin büyük ilgisi ve sevgisi eşliğinde konuşan Tugay, “Baharı karşıladığımız bu güzel Hıdırellez gününde Bayındır Çırpı’da yurttaşlarımızla buluştuk.

Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ve bizden isteklerini dinledik. Şehrimizin her bir ilçesine, her bir İzmirliye kulak veriyor; hiçbir sorunu çözümsüz bırakmamak için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.