Son Mühür- Baharın müjdecisi Hıdırellez tüm kente enerji verdi. İlçeler tek tek kutlama yaparken festival havasında geçen Torbalı'da vatandaşı oldukça eğlendirdi. İzmirli Birol ve fenomen belediyeci Şerif Bitgen'in konser verdiği gecede Torbalılar ateşten atlayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Sadece Torbalı’dan değil, İzmir’in dört bir yanından gelen misafirler, baharın gelişini simgeleyen ateşin etrafında toplandı. Gece boyunca yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar, gelenekleri yaşatırken dileklerini gül dallarına astı. Eğlence Torbalı'da bir an bile durmadı.

Etkinliğe Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel, Torbalı Belediyesi başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

"Ranga ranga zamanı!"

İzmirli Birol ve Şerif Bitgen'in sahne performansları günün eğlencesini katladı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, konuşmasında ifadelere yer verdi;

“Roman demek iyilik demek, Roman demek başını dik tutup gülebilen demek hayata karşı. Roman demek komşusu açken rahat uyuyamamak demek. Roman demek, ülkesini milletini canı pahasına savunan insan demek, Roman demek Cumhuriyetçi, Atatürkçü demektir. Kardeşlerim, yol arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün en mutlu günlerden biri.

Bugün Hıdırellez, ateşler yakıldı, gül dallarına dilekler takıldı. Bugün ateşlerden atlayıp, ülkemiz için iyi dilekler dileyeceğiz. Bugün eğlence zamanı, bugün ranga ranga zamanı."

Konuşmasanın ardından ateşin üzerinden atlayan Başkan'a vatandaş da eşlik etti. Ayrıca Torbalı Belediyesi, etkinliğe katılan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için ilçenin farklı noktalarından servis araçları kaldırdı.