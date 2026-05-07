Aydın’ın kruvaziyer turizminde dünya markası olan ilçesi Kuşadası, bugün dört dev gemiyi aynı anda ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa ev sahipliği yaptı. Ege Port Limanı’na yanaşan "Seven Seas Grandeur", "Viking Sea", "Sun Princess" ve "Celebrity Ascent" isimli dev kruvaziyerler, bölgeye tek seferde yaklaşık 10 bin 800 turist getirdi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan bu dev turist kafilesinin ana hedefi ise beklendiği gibi İzmir’in Selçuk ilçesi oldu.

Turistlerin gözü kulağı Selçuk’ta

Gemilerin limana demirlemesiyle birlikte yüzlerce tur otobüsü, turistleri bölgenin tarih mirasını yerinde görmeleri için Selçuk’a taşıdı. Kuşadası çarşılarında kalan bir grubun aksine, yolcuların çok büyük bir bölümü vakit kaybetmeden rotayı Efes Antik Kenti’ne çevirdi. Dünyanın yedi harikasından birine ev sahipliği yapan Selçuk, adeta bir turist akınına uğradı. Antik Kent’in girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Meryem Ana Evi’ne yoğun ilgi

Turistler sadece Efes ile yetinmedi; inanç turizminin en önemli duraklarından biri olan Meryem Ana Evi de günün en çok ziyaret edilen noktalarından biriydi. Selçuk’un tarihi dokusu ve kültürel zenginliği, kruvaziyer yolcuları için asıl cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İlginçtir ki, Kuşadası’na demirleyen her gemi, aslında Selçuk ekonomisi ve tanıtımı için dev bir potansiyel anlamına geliyor. Gemilerin akşam saatlerinde demir almasıyla yoğun hareketliliğin de sona ermesi bekleniyor.