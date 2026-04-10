Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte 3 belediye yöneticisinin serbest bırakılmasına ilişkin karara, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmişti. Ayrıca itiraz kapsamında, yakalama emri düzenlenmesi talep edilmişti. Mahkeme heyeti tarafından itiraz değerlendirilirken, Başkan Ömer Eşki ve 3 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi. Başsavcılığın tutuklama talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

Ne oldu?

Yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 belediye yetkilisi dün gözaltına alınmıştı. İşlemlerin ardından 4 isim adliyeye sevk edilirken, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişlerdi. Mahkeme tarafından ise Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 kişinin serbest bırakılmasına karar verilmişti.