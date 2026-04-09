İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı moruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki,

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt getirilen Başkan Eşki ve belediye bürokratlarının ifadeleri akşam saatlerinde tamalandı. Bina önünde toplanan 200'e yakın CHP'li Başkan Eşki ve belediye bürokratlarının binadan çıkışı sırasında yoğun bir kalabalık oluşturdu. Başkan Eşki'yi görmek isteyen partililer, izdihama yol açtı. Polis aracı ile binadan çıkarılan Başkan Eşki ve bürokratlar, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye çıkarılmak üzere İzmir Adliye'ye götürüldü.

"Dik dur eğilme kardeşlerin seninle"

Bornova Belediyesi personeli ve CHP'liler, polis aracının çıkışı sırasında alkışlarla slogan attı. "Dik dur eğilme kardeşlerin seninle" sloganı atan belediye personeli ve CHP'lilerin büyük bir kısmı Bayraklı'daki İzmir Adliye binasına geçti.