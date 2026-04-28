Son Mühür- Karabağlar Belediyesi iklim kriziyle mücadele ve afetlere karşı dirençli bir kent yaratma yolunda en kritik aşamalardan birini daha geride bıraktı. Belediye Başkanı Helil Kınay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (SECAP) artık tamamlandığını müjdeleyerek ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve kentsel dönüşüm stratejileriyle başlayan bu süreçte üçüncü büyük adım da atılmış oldu.

Tamamen belediyenin imkanları kullanıldı

Bu çalışmanın en dikkat çeken yanı ise dışarıdan hizmet alımı yerine tamamen belediyenin kendi imkanları ve akademisyenlerin gönüllü desteğiyle hazırlanmış olması.

Başkan Kınay ortaya çıkan metnin sadece kağıt üzerinde kalan bir rapor olmadığını özellikle vurguladı. Sahadan gelen gerçek verilerle hazırlanan bu plan ise Karabağlar’ın enerji yönetiminde ciddi bir rol üstlenecek.

İmza üzerinden 1 yıl 3 ay geçmişti

Uluslararası Başkanlar Sözleşmesi’ne atılan imzanın üzerinden henüz 15 ay geçmişken, ekipler yoğun bir mesai harcayarak tüm mahalleleri kapsayan analizleri bitirdi. Plan hazırlanırken sadece teknik verilerle yetinilmedi mahalle bazlı sosyal kırılganlıklar da tek tek masaya yatırıldı. Kınay bu yoğun koordinasyonu yürüten Meclis Üyesi Rahile Yeni başta olmak üzere, projeye omuz veren tüm ekip arkadşalarına ve paydaşlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

'Daha yaşanabilir bir ilçe için durmak yok' mesajı veren Başkan Kınay belediyecilik anlayışının temeline bilimsel veriyi koyduklarını hatırlattı.