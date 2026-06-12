Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Karabağlar’da ezber bozan bir mezuniyet töreni yaşandı. Saçları kırlaşmış, yaşları 60’ı devirmiş onlarca insan, onlar için düzenlenen salonda çocukluk heyecanlarıyla keplerini havaya fırlattı. Karabağlar Belediyesi’nin Kazım Karabekir ve Limontepe mahallelerinde açtığı İleri Yaş Akademileri, ilk mezunlarını verdi.

Siber güvenlikten balkon bahçeciliğine

Bu akademide ders zili sadece teorik bilgiler için çalmadı. Kursiyerler bir yıl boyunca dijital okuryazarlık öğrendi, siber tuzaklardan korunmanın yollarını keşfetti. Temel hukuktan sosyal iletişime kadar uzanan ders programına, yaratıcı yazarlık ve ileri yaş yogası gibi renkli seçmeli dersler eşlik etti. Akıllı telefonunu eline alıp dolandırıcılara meydan okuyan, evinin balkonunda tarım yapan bambaşka bir kuşak doğdu.

Törende mikrofona yürüyen Gülyüz Bayram, Hüseyin Köz, Mukadder Polat ve Yusuf Küsmez’in ortak bir mesajı vardı: "Burası bizim için sadece okul değil, hayata yeniden tutunma alanı oldu." Salonu dolduran aileler, anne babalarının ya da büyükanne ve büyükbabalarının bu dönüşümünü gözyaşlarıyla izledi.

"Belediyecilik sadece asfalt dökmek değildir"

Kürsüye çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yerel yönetim anlayışına dair net mesajlar verdi. Belediyeciliği beton bloklardan ibaret görmediklerini belirten Kınay, insan odaklı projelerin önemini şu sözlerle aktardı:

"Belediyecilik yalnızca yol yapmak, asfalt dökmek ya da bina inşa etmekten ibaret değil. Bizim esas amacımız yaşamın tam kalbine dokunmak. Bugün burada sadece bir mezuniyeti kutlamıyoruz. Öğrenmenin yaşının olmadığını, dayanışmanın sınır tanımadığını tüm dünyaya gösteriyoruz."

Kınay, Karabağlar'ın her mahallesinde, her yaş grubundan vatandaşla büyük bir aile olduklarını ve bu dayanışma bağını asla koparmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kepler üniversite mezuniyeti heyecanıyla havalandı

Törenin temposu hiç düşmedi. Karabağlar Kent Konseyi Emekli Çalışma Grubu sahneye çıktığında salonda alkış tufanı koptu. Sergiledikleri ritim gösterisiyle gençlere taş çıkaran kıdemli akademisyenler, enerjileriyle hayranlık uyandırdı.

Gönüllü eğitmenler Ayça Kamış Ergün, Cem Arslanbuğa, Deren Sarıkaya Kırmızı, Faruğ Vergili, Hikmet Esil Arsal, Murat Abaloğlu, Seyfi Durmaz ve Süleyman Güneş'e teşekkür belgelerini bizzat Başkan Kınay takdim etti. Emek, şık bir vefayla taçlandı.

Sahneye çıkan mezunlar, ellerindeki diplomalarla birlikte keplerini coşkuyla gökyüzüne fırlattı.