Son Mühür/ Osman Günden- Buca’nın sosyal dokusunu güçlendirmeyi ve ilçedeki yardımlaşma kültürünü daha sistemli bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Buca Yardımlaşma ve Güçlendirme Derneği, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Ramazan ayının birleştirici gücüyle harmanlanan açılış programı, geniş katılımlı bir iftar sofrası eşliğinde gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın onur konuğu olduğu törende, Dernek Başkanı Güven Yıldız, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ramazan’ın bereketli sofrasında anlamlı buluşma

İlçedeki sivil toplum faaliyetlerine yeni bir soluk getirmesi beklenen derneğin açılışı, manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı iftar saatine denk getirildi. Dualar ve sıcak bir atmosfer eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, mahalle kültürünün ve komşuluk hukukunun önemi bir kez daha vurgulandı. Açılış kurdelesini kesmeden önce vatandaşlarla sohbet eden Başkan Görkem Duman, bu tür oluşumların Buca’nın toplumsal huzuru ve refahı için stratejik birer kale niteliğinde olduğunu ifade etti.

Başkan Görkem Duman: “En büyük arzum iyilikte yarışan bir Buca”

Törende kürsüye çıkarak samimi bir konuşma gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, dayanışmanın Türk toplumunun temel yapı taşı olduğunu hatırlattı. Buca’nın kültürel mayasında var olan paylaşma duygusunun bu dernekle kurumsallaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duman, “Bucalı hemşehrilerimin her daim birbirine omuz vermesi, darda kalana el uzatması bizim en büyük gücümüzdür. Tek bir hayalim var; o da her bir Bucalının iyilik yolunda, dayanışma yolunda birbiriyle tatlı bir rekabet içinde olması ve ilçemizin bu şekilde çok daha sarsılmaz bir güce erişmesidir,” dedi.

Yardımlaşma kültürü 365 güne yayılacak

Derneğin kuruluş aşamasında büyük özveri gösteren yönetim kuruluna ve destekçilere teşekkürlerini sunan Başkan Duman, bu iyilik hareketinin sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Kurulan bu yapının sürdürülebilir bir sosyal destek mekanizması olacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Duman, “Burada atılan tohumlar, yüreğini ortaya koyan dostlarımızın çabasıyla yılın her günü meyve verecektir. İlçemizin sosyal dinamizmine katkı sağlayacak olan Buca Yardımlaşma ve Güçlendirme Derneği’nin tüm Buca halkına hayırlı olmasını diliyorum. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi her daim muhafaza etsin,” ifadelerini kullandı.

Toplumsal güç birliği yolunda yeni bir durak

Hizmet vermeye başlayan Buca Yardımlaşma ve Güçlendirme Derneği, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktan toplumsal farkındalık projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürütecek. Açılış töreni, Başkan Görkem Duman ve dernek yönetiminin vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Buca Belediye yönetimi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde kentin sosyal kalkınmasına yönelik adımlar atmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.