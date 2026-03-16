Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Av. Ümit Doğan, Tunç Erciyas'ın gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Ramazan ayını hoşgörü ayı olduğunu her akşam bir ilçede organize edilen bir iftar sofrasında İzmirlilere bir araya gelip, onlarla sohbet ederek sorunları dinleyip, çözüm önerileri ürettiklerini ifade eden İYİ Parti İl başkanı Doğan ay sonuna kadar seçimlerini yapacak olan esnaf teşkilatı ile de buluştuklarını, yeni seçilen başkanlara hayırlı olsun ziyaretinde esnafın sorunlarını dinleyerek, isteklerini genel merkeze ilettiklerini ve bir çoğunun mecliste milletvekilleri aracılığıyla konuşulduğunu ya da soru önergesi olarak gündeme getirildiğini vurguladı.

Başkan Doğan, Mart ayının özel günleri kutladıklarını belirtti. Kadınlar Günü, İstiklal Marşı'nın 105.yılı, Tıp Bayramı, Bahar başlangıcı özel törenler düzenlediklerini anlattı.

" Sağlık sektöründe sıkıntılar var. Hastalarda mutsuz sağlıkta devrim yapılacak derken ilaç bulunamayan, bulunursa veresiye yazdırılan bir hale geldik. Doktorlar yoğun mesai saatlerinden şikayetçi, artan şiddet olayları da var. Sağlıkta büyük sorun var. Personel yetersizliği, mobbing olayları, şehir hastanesi sıkıntısı... Biz Tıp Bayramı'nı meslek örgütlerini gezerek, sorunlarını dinleyerek geçirdik. Önümüzde Çanakkale Zaferi ve Bahar Bayramı var. Bahar ile birlikte bolluk, bereket ve huzur dolu günlerin geleceğine inanıyoruz. Ortadoğu'da sıkıntı var. Baharla beraber barışında geleceğine inanıyoruz."

Türkiye tarım ülkesi değil!

İzmir Tarım Fuarı'na katılarak çiftçiler ve tarımın tüm paydaşları ile buluşan İYİ Parti İzmir sorunları dinledi. Yaklaşık 4 bin 500 kişi ile yüzyüze görüştüklerini, anket yaptıklarını belirten Doğan, tek başına kendi kendine yetebilen bir ülke iken tarımda da dışa bağımlı bir ülke haline geldiğimizi açıkça gördüklerini ifade etti.

"Tarımla ilgili projelerimizi, sorunlara çözüm önerilerimizi ilettik. Tamamen dışa bağımlı hale geldi. Buğday, pamuk ithal eder hale geldik. Lider olduğumuz ürünlerdi bunlar... Üretmezseniz ayakta duramazsınız. Yalnız bırakılmış çiftçiler var. Destekler düşüyor. Tarımla uğraşmaktan bıkılmış. Gençler üretimle ilgilenmiyor. Planlama yok... Susuzluk, kuraklık problemleri var."

Ekonomik sıkıntı var...

"Türkiye büyük bir ülke ama ekonomik bir krize doğru gittiğimiz görülüyor. Savaştan önce de böyleydi. Savaşı bahane etmemek lazım. Tek çıkış noktası vergiler olmamalı sonuç getirecek projeler üretilmesi gerek. İnsanlar kazancını beslenme ve barınmaya ayırıyor. Başka bir kaleme bütçe ayıramıyoruz. Oysa çok verimli alanlarımız var. Tarım, turizm, iş gücü olarak büyük bir potansiyelimiz var. Ancak bunu değerlendiremeyen bir yönetim var. Pazarların en yoğun saatleri akşamlar, biraz ucuz olur diye düşünüyorlar. Bir de yerdeki kalan ürünleri toplayanlar var. Çok acı bir durum. Hükümet bunları görmeli. 78 yaşında bir amca hayatınım son döneminde rahat etmek yerine orada para kazanmaya çalışıyor. Esnaf, emekli, üretici herkes mutsuz..."

TOKİ başka yere yapılmalı...

Menemen Doğa köy'de mera alanına ve 1. Derece sit alanı olan arkeolojik değeri bulunan yerde TOKİ yapılma kararının verilmesine tepki gösteren Başkan Doğan, bağımsız ve güvenilir ÇED raporları verilmesi milletin kazanacağı formülün belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"TOKİ tabii ki olmalı biz buna karşı değiliz ama başka bir yer yok mu?"

Kadına şiddet bitmeli...

Dijital dünyada insan erkek diye anlaşılıyor. Araçlar, ilaçlar, cep telefonları hep erkek olarak değerlendirildiğini vurguladı. "Yapay zeka ile sohbet ederken İYİ Parti İl başkanı olduğumu söyleyince Ülkü Bey dedi. Kadınların başkan olamayacağı şeklinde programlanmış. İzmir gibi bir yerde tek İl başkanıyım. Kadın yöneticiler az... Kadına şiddet artıyor. Yaşa ile kadınları koruyabilmeliyiz. Kız çocukları iyi bir eğitim almalı..."

Karşıyaka İYİ Parti'ye mi geçecek?

Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı ziyaret etmesi acaba İYİ Parti bir transfer mi yapacak diye konuşulmasına neden olmuştu? Başkan Doğan bunun sadece kadınlar gününde bir nezaket ziyareti olduğunu, İzmir'de kadın Belediye başkanlarını önemsediklerini ve başarılı olmalarını istediğini belirterek, erkek bir Belediye başkanı başarısız olabilir ama kadın başkanın başarısızlığı tüm kadınların başarısızlığı gibi algılandığını ifade etti. Seçilerek Başkan olan birinin başka bir partiye geçmesini etik bulmadığını ve genel başkanlarının da bunu her zaman söylediğini belirti. "Belediye Başkanları seçildikten sonra parti rozetlerini çıkartmalı o şehrin başkanı olmalı... Biz de Yıldız Başkana kadınlar gününü bahane ederek geç kalmış bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kadın Belediye başkanlarına pozitif ayrımcılık yapıyor ve başarılı olmalarını istiyorum"

Birlikte yönetmek...

"İzmir bizim için çok önemli. İktidar olmak gibi bir hedefimiz var. Genel Başkanımızın İzmirli olmasından dolayı en başarılı İl olmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşacağız. İzmir'in buna ihtiyacı var. İnsanlar didişme ve kavgadan bıktı. Ortak bir şekilde şehri iyi bir şekilde yönetmek lazım. İzmir ve Türkiye ayna gibi... Genelde iktidarda şikayet ettiklerini yerelde İzmir'de yapıyorlar. AK Parti-CHP kavgaları burada da var. Sorunları tartışıyoruz ama çözüm yok! İzmirliler artık sonuç bekliyor. Milletvekilleri, Belediye Başkanları ile birlikte hareket etmeli... İzmir'de ihracat ve ithalat dengesi var

Türkiye küçülür kendi İzmir büyüyor. Karşılığında sadece kaos var. AK Partililer de bu şehirde yaşıyor. İktidarda sorumluluğunu yerine getirmeli... Kavgayı bırakın İzmir için düşünüp çözüm üretin... Ticaret ve tarımda yükselişteyiz.Tarih, turizm, gastronomi var. Beraber üretelim. İzmir'e toplu iğne kadar katkı koyanı alkışlar ama yanlışı da eleştiririz."

İyi niyetli bir yönetici...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay'ın iyi niyetle çalışan, iyi bir insan ve sevdiği bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Başkan Doğan zaman zaman İzmir için önerilerini iletmek için konuştularını belirtti. "Şu aralar Belediye Başkanları için zor bir dönem bir tarafta ekonomik sıkıntılar diğer taraftan bir takım operasyonlar var."

Yerel yönetim çalıştayı geliyor...

"Ancak İzmir özelinde coğu Belediye CHP'den devralındı ve yeni başkanlar da belediyenin durumunu bilerek aday oldu. Sorunları bilip, çözümlerle gelmiş olmalılardı. Bir yerel yönetim çalıştayına ihtiyaç var biz bunun çalışmalarını yapıyoruz. İzmir'in bir vizyona ihtiyacı var. Sakın Şehir imajımız var ama gençlerin de hedefleri olacağı, çalışacağı bir İzmir hayal ediyorum."

Yangınlara tedbir alınmalı!

Çok yağmur aldığını, otların büyüdüğünü ve yangın riskinin arttığını belirten İYİ Parti İzmir Başkanı Doğan, yetkilileri uyarıp, tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Başkan Doğan son olarak Kadir Gecesini mübarek etti ve yaklaşan Bayramın barış içinde geçmesini diledi.