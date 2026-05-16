Son Mühür/Selda Meşe- Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel dün İzmir'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kentte devam eden ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni projelere dair de müjde veren Özel, program çerçevesinde çeşitli açılışlar da gerçekleştirdi.



Özel'in progamının ardından siyasi yansımalar başladı. AK Parti cephesinden daha önce Cemil Tugay'ın yapmış olduğu açıklamalara ve gerçekleştirilen açılışlara ilişkin tepki gösterildi.



AK Parti İzmir İl Teşkilatı, yayımladığı açıklamada CHP'yi hedef alarak İzmir'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürerek, "İzmirli Bekliyor, CHP Yapmıyor! İzmir’e söz veren, İzmirliye vaatlerde bulunan; gelinen noktada sözlerini, vaatlerini, taahhütlerini unutan CHP’nin, şehrimize vakit, enerji ve kaynak kaybettirmesine izin vermeyeceğiz. Gündemimiz CHP’nin suni siyaset çığırtkanlığıyla ortaya attığı polemikler, tartışmalar ve kavgalar değil! Tek ve gerçek gündemimiz İzmir. Ve İzmir adına soruyoruz. İzBB’nin yapmaya söz verdiği Opera Binası nerede?" eleştirilerinde bulundu.