Son Mühür / Erkan Doğan - Akademik camiada yönetim tarzı merakla beklenen Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Alcı, önemli bir atama gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Nakli Ekibinde yer alan başarılı cerrah Prof.Dr. Tahir Yağdı, Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

Öğrenciler protesto etmişti!

Göreve geldiğinde Ege Üniversitesi’nde okuyan bir grup öğrenci tarafından protesto edilen Rektör Prof.Dr. Musa Alcı, merakla beklenen kadrosunu şekillendiriyor. Ege Üniversitesinde 2016 yılında yapılan rektörlük seçimlerinde Rektör adayı olan Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tahir Yağdı, seçim sürecinde fark yaratan çalışmalara imza atmıştı. "İste, inan, üret ve paylaş" sloganı ile yola çıkan Ege Üniversitesi Rektör Adayı Yağdı, Ege Üniversitesi’nin 61. yılında "İnsan, Çevre, İnovasyon, Yerleşke, Üretim ve Sistem" ana başlıkları ile "6.1" adını verdiği projeleri ile ses getirmişti.

Başhekim atandı, dekan istifa edebilir!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yeni rektör döneminde Prof.Dr. Emin Karaca Hastane Başhekimliği görevine atandı. Hastane başmüdürlüğü seviyesinde de değişiklikler yapıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Devrim Bozkurt’un da istifa edebileceği öne sürüldü. Rektör Prof.Dr. Musa Alcı’nın başta Tıp Fakültesi olmak üzere diğer fakültelerde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği de merakla bekleniyor.