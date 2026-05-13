İzmir'de spor alanında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir başarıya da Torbalıspor imza attı. Torbalıspor, play-off ikinci maçında da Manisaspor’u 2-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti ve 3. lig yolunda önemli bir adım attı. Torbalıspor'un bu başarısının ardından Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Bekle bizi 3. Lig, TORKOS geliyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Bekle bizi 3. Lig, TORKOS geliyor! Torbalıspor’umuz PLAY-OFF’un ikinci maçında da sahasında Manisaspor’u 2-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti!

Bugün sahada büyük bir mücadele, tribünde ise muhteşem bir birlik vardı…

Omuz omuza, tek yürek olduk.

Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bizi hiçbir güç durduramaz!

Futbolcularımızın alın teri, teknik heyetimizin inancı, yönetimimizin kararlılığı ve büyük TORKOS taraftarının bitmeyen desteğiyle hedefimize adım adım ilerliyoruz.

Ayrıca bugün sahada centilmence mücadele eden Manisaspor camiasına ve takımını desteklemek için ilçemize gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, sezon boyunca bizlere ev sahipliği yapan Altınordu Tesisleri’nin tüm çalışanlarına ve yöneticilerine ve özelikle Mehmet Seyit Özkan başkanımıza da misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

