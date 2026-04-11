İstanbul Beşiktaş’ta Levent Mahallesi Cömert Sokak üzerinde bulunan Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlılar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından savcılığa çıkarıldı.

Savcılıktan tutuklama talebi

Savcılık sorgularının ardından 12 şüpheliden 9’u için tutuklama, 2’si için ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Bir şüpheli hakkında ise serbest bırakılma kararı istendi.

Mahkemeden karar çıktı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek 9 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında serbest bırakma kararı verildi.