Son Mühür - Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sané için hazırlanan özel koleksiyonların ardından şimdi de Barış Alper Yılmaz adına ürün serisi çıkarmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün, milli oyuncu için yaklaşık 20 bin adet özel ürün üreteceği öğrenildi.

Barış Alper’e özel koleksiyon geliyor

Galatasaray’nda son yıllarda performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz için özel bir proje başlatıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, milli oyuncu adına GS Store’da satışa sunulacak özel bir koleksiyon hazırladığı öğrenildi. Kulübün bu hamleyle yıldız futbolcunun yükselen popülaritesini taraftar ürünlerine yansıtmayı amaçladığı belirtiliyor.

Osimhen ve Sane’nin ardından yeni hamle

Galatasaray daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sané gibi yıldız isimler için sınırlı sayıda özel koleksiyon ürünleri hazırlamıştı. Taraftarlardan yoğun ilgi gören bu projelerin ardından kulüp yönetiminin, aynı uygulamayı Barış Alper Yılmaz için de hayata geçirme kararı aldığı ifade edildi.

20 bin adet üretilecek

Sarı-kırmızılı kulübün, Barış Alper Yılmaz adına yaklaşık 20 bin adet özel ürün üretmeyi planladığı öğrenildi. Hazırlıkları süren koleksiyonun kısa süre içinde GS Store mağazaları ve online satış platformlarında taraftarların beğenisine sunulması bekleniyor. Yönetimin bu adımla hem ticari gelirleri artırmayı hem de milli futbolcunun takım içindeki önemini ön plana çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.