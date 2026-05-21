21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Karar çerçevesinde, İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan bazı parseller “3. derece arkeolojik sit alanı” olarak ilan edildi. Karar, bölgede gerçekleştirilen kaçak kazı sonrası ortaya çıkan tarihi bulguların incelenmesinin ardından alındı.

Tarihi buluntular ortaya çıktı!

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Karahallı Mahallesi Köyüstü Mevkii’nde yapılan kaçak kazının ardından bölgede önemli tarihi kalıntılar bulundu. İlk incelemeler Tire Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilirken, daha sonra Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının bölgede detaylı çalışma yaptığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen seramik parçaları, pithos, künk parçaları ve çatı kiremitleri tespit edildi.

6 parsel sit alanı kapsamında!

Koruma Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, tapuda 101 ada 363, 364, 365, 367, 368 ve 396 parsel numaralarıyla kayıtlı taşınmazların bulunduğu alan “3. derece arkeolojik sit” olarak tescil edildi.

Tapu kayıtlarına sit şerhi!

Karar kapsamında ilgili parsellerin tapu kayıtlarına “3. derece arkeolojik sit” ve “kısmen 3. derece arkeolojik sit” şerhlerinin işleneceği ifade edildi.

