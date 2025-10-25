İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan’da yüzde 82,22’ye kadar çıkan doluluk oranı, 24 Ekim itibarıyla yüzde 23,12 olarak ölçüldü. Kente su sağlayan 10 baraj arasında en düşük seviyeler Kazandere’de yüzde 1,69, Pabuçdere’de yüzde 6,17 olarak kaydedildi. En yüksek doluluk oranı ise yüzde 48,59 ile Elmalı Barajı’nda görüldü.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibarıyla 200,62 milyon metreküpe geriledi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 412,14 kilogramda kaldı. İstanbul’a ayrıca Melen’den 357,59 milyon, Yeşilçay’dan 82,59 milyon metreküp olmak üzere toplam 440,18 milyon metreküp su takviyesi yapıldı. Kentte dün 3 milyon 150 bin metreküp su tüketildi.

“Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, mevcut seviyelerin son 10 yılda yalnızca geçen yıl görüldüğünü belirtti. Toros, “2023’te doluluk oranı yüzde 20,36’ydı. Bu yıl ise yüzde 23,12 ile son 10 yılın en düşük ikinci değeri ölçüldü” dedi.

Toros, ekim ayında görülen kısa süreli yağışların barajlara etkisinin sınırlı kaldığını vurgulayarak, “Toprak çok kuru olduğu için yağan yağmurun büyük kısmı yer altına sızdı. Barajlara etkisinin görülmesi için uzun süreli, peş peşe yağışlar gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Kısa vadede tasarruf, uzun vadede yağmur hasadı şart”

İstanbul’un su ihtiyacının şu anda büyük oranda Melen ve Yeşilçay’dan karşılandığını belirten Toros, olası bir su krizi riskine karşı vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı:

“Su sıkıntısı yaşanmaması için kısa vadede tasarruf seferberliği başlatılmalı. Uzun vadede ise yağmur suyu hasadı sistemleri zorunlu hale getirilmelidir.”

İSKİ verilerine göre, son 10 yılda 24 Ekim itibarıyla ölçülen baraj doluluk oranları arasında en düşük seviye 2023’te yüzde 20,36, en yüksek seviye ise 2015’te yüzde 68 olarak kayıtlara geçti.