SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Buca Belediyesi rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir detay, yeni skandal ortaya çıkıyor. Teknik takip, gizli tanık ifadeleri ve SGK müfettişlerinin raporlarının bulunduğu dosyada, belediye iştiraki şirketlerde kurulan 'bankamatik' düzeninin ulaştığı pervasızlık pes dedirtti.

'Benim Adımı İyi Ezberle, Sıkıntı Yaşatma'

Soruşturma dosyasına yansıyan skandal iddiaya göre olay, belediyeye bağlı iştirak şirketlerinden birine yeni bir müdürün atanmasıyla başladı. Şirketteki usulsüzlükleri ve işe gelmeyenleri tespit etmeye çalışan yeni müdürün karşısına, bugüne kadar belediyenin kapısından adım atmayan bir bankamatik personeli çıktı. Müdürün makam odasına girerek açıkça gözdağı veren bankamatik personeli, 'Ben bankamatik personeliyim. Benim adımı iyi ezberle. Yani resmiyette senin personelin olarak gözüküyorum ama işe gelmiyorum. Benim puantajımı ona göre doldur. Benim adımı iyi ezberle, bana sakın sıkıntı yaşatma' dediği iddialar arasında yer aldı.

Sadece Yerini Değiştirdiler

Uğradığı tehdit ve baskının ardından şirket müdürü, konuyu derhal bağlı olduğu üst amirlere ve belediyenin ilgili müdürlüklerine yazılı ve sözlü aktardı. Ancak belediye yönetiminin bu kanunsuzluğa karşı izlediği yöntem, kurumun adeta bir yol geçen hanı gibi yönetildiğini kanıtladı. Skandalı emniyete, savcılığa ya da ilgili bakanlıklara bildirmesi gereken üst makamlar, olayın üstünü örtmeyi seçti. Bankamatik personeli hakkında hiçbir yasal işlem yapılmazken, tek yapılan personelin görev yerini değiştirmek olmuş. Şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi işe uğramadan kamunun parasını almaya devam etmiş.

İhbar Etmeyen Müdür De Sorumlularla Birlikte Tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla rüşvet ve bankamatik düğümü çözülüyor. Yargılama aşamasında mahkeme, suç ortaklığına ve ihmallere prim vermedi. Operasyon kapsamında hem müdüre posta koyan o bankamatik personeli, hem bu düzene yol veren üst amirler, hem de yaşanan bu ağır usulsüzlüğü devletin resmi makamlarına ihbar etmeyerek suça göz yuman şirket müdürü tutuklandı.

Buca Dosyasında Kritik Süreç Devam Ediyor

Mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Başkan Erhan Kılıç ve eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya dahil 42 kişinin tutuklandığı Buca operasyonunda yargı cephesindeki hareketlilik sürüyor. Son olarak tutuklanan şüphelilerin haksız edindiği iddia edilen tüm mal varlıklarına tedbir kararı verilirken, soruşturma savcısı, adli kontrolle serbest bırakılan 12 şüphelinin tutuklanması yönünde itirazda bulunmuştu.