Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi aralarında İzmir Milletvekili'nin de bulunduğu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile uzun zaman sonra bayramlaşak.

DEM Parti ve İYİ parti bayramlaşmayacak



CHP'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. CHP, 16 parti ile bayramlaşacak.

DEM Parti, istinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı sonra yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı.

Kılıçdaroğlu ekibinin paylaştığı listede, DEM Parti'nin yanı sıra İyi Parti de yer almadı.

İzmir Milletvekili de katılıyor



Kurban Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanacak. CHP Genel Merkezi'nde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet, bayramlaşma ziyaretine gelen 16 partiyi kabul edecek.

CHP'yi; AK Parti, MHP, DSP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek.



CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dan oluşan heyet ise aynı partilere ziyarette bulunacak.