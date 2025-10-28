Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nde geçen hafta oynanan Fenerbahçe–Stuttgart maçında, sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu İsmail Yüksek ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav arasında gerginlik yaşanmıştı. Maçın son dakikalarında tansiyonun yükseldiği anlarda İsmail Yüksek, skor tabelasını işaret ederek “1-0 öndeyiz” demişti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sinirlerine hâkim olamayan Undav, Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürümüş, araya giren görevliler sayesinde olay daha da büyümeden engellenmişti.

Gergin karşılaşmanın ardından Deniz Undav’dan sürpriz bir hareket geldi. Stuttgart’ın forveti, Galatasaray’ın Instagram hesabındaki bir paylaşıma “Cimbombom” yorumunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu yorum, futbolseverler arasında büyük tepkiye yol açtı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Undav’ın bu hamlesini “Galatasaray’a transfer sinyali” olarak değerlendirirken, birçok kişi ise “gereksiz ve provokatif bir hareket” şeklinde yorumladı. Undav’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Fenerbahçeli taraftarlar futbolcuya sert tepki gösterirken, bazı Galatasaraylı kullanıcılar ise durumu esprili paylaşımlarla tiye aldı. Deniz Undav cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, futbol kamuoyu UEFA’nın bu paylaşım sonrası olası bir disiplin süreci başlatıp başlatmayacağını merak ediyor.