İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Selway Outlet ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Selway Outlet içerisinde yer alan iki akaryakıt istasyonunun faaliyetlerini durdurduğu öğrenildi. Bölgede tabela söküm işlemleri ve tahliye çalışmalarının başlamış olması gözden kaçmazken, istasyonların yeniden ne zaman hizmet vereceğine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İstasyonların kapanmasıyla birlikte özellikle bölgedeki sürücüler alternatif yakıt noktaları arayışına da başladı.

Sürücülerde mağduriyet meydana geldi!

Yakıt almak amacıyla bölgeye gelen bazı vatandaşlar, istasyonların kapalı olduğunu görünce mağduriyet yaşadı. Özellikle Selway Outlet çevresinde yakın mesafede başka bir akaryakıt istasyonunun olmaması sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kaydedildi.

Bölgedeki araç sahiplerinin yola çıkmadan önce yakıt durumlarını kontrol etmeleri gerektiği yönünde yetkililerden uyarılar geldi.

Tabela söküm çalışmaları gerçekleştiriliyor!

İki istasyonda da başlayan tabela söküm ve boşaltma işlemleri çevredeki vatandaşların da gözünden kaçmadı. Alanda yürütülen çalışmaların geçici bir kapanma mı yoksa tamamen faaliyet sonlandırılması mı olduğu konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

