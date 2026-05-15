İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in de tutuklu bulunduğu ikinci kooperatif soruşturması çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan iş insanı Sıtkı Şükürer ile bağımsız denetim şirketindeki ortağı Mustafa Saim Uysal hakkında karar karar çıktı.

Savcılık işlemlerinin ardından Şükürer ve Uysal’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. İki ismin haftada bir imza verme yükümlülüğüyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kent iş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Sıtkı Şükürer’in, geçmişte başta Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yüksek istişare konseyi başkanlığı görevlerinde bulunduğu ifade edildi.

“Müdahale yetkimiz yoktu”

Serbest bırakılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sıtkı Şükürer, soruşturmaya konu olan kooperatifin bağımsız denetimini yapan şirketin yönetim kurulu üyesi sıfatıyla ortağı Mustafa Saim Uysal ile birlikte sabah saatlerinde gözaltına alındıklarını belirtti.

Yaklaşık 13 saat süren sürecin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıklarını açıklayan Şükürer, bağımsız denetim şirketlerinin kooperatiflerin mali karar süreçlerine doğrudan müdahale yetkisinin bulunmadığını da belirtti.

Şükürer açıklamasında, bağımsız denetimin şirketlerin kimlere ne kadar avans verdiğini ya da hangi firmalardan mal ve hizmet alacağı gibi süreçlere müdahil olmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

“Durumu anlattık”

Soruşturmanın bir yolsuzluk iddiası üzerinden yürütüldüğünü belirten Şükürer, kooperatif mağdurlarının avukatının kendilerinin de ismini şikâyet dilekçesinde zikretmesi nedeniyle süreçte yer aldıklarını ifade etti.

Adli mercilere gerekli açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Şükürer, ilerleyen süreçte uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını umut ettiklerini belirtti.

