Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun (EFJ) 2026 Yıllık Toplantısı'na, Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde Ankara’da start verildi. Avrupa ve Türkiye’den gazetecilik meslek örgütleri temsilcilerini buluşturan toplantıda, medya sektöründeki güncel sorunlar, dijital dönüşüm süreci ve basın özgürlüğü konuları üzerinde duruldu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi ile İGC Dijital Medya Danışmanı Levent Özen de katılım gösterdi. Toplantıda bunun dışında Türkiye’nin farklı kentlerinden cemiyet başkanları, sendika temsilcileri, akademisyenler ve medya profesyonelleri de katılım gösterdi. Programın moderatörlüğünü ise Gazeteci-Yazar ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici yaptı.

Medyanın geleceği ve sektörel sorunlar!

Toplantının ön plana çıkan noktaları arasında gazetecilik mesleğinin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar, dijitalleşmenin etkileri, yapay zekâ uygulamaları ve yerel basının sürdürülebilirliği kendine yer buldu.

“Gazetecilik hayatta kalma mücadelesi veriyor”

Toplantıda açıklamalarda bulunan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazeteciliğin son yıllarda ciddi bir sınavdan geçtiğini ifade ederek sektörün çok yönlü bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gappi, gazetecilerin yalnızca ekonomik zorluklarla değil, bunun dışında dijital platformların yarattığı dönüşüm baskısıyla da mücadele ettiğini belirterek, haberciliğin geleceğinin korunabilmesi için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Yerel basın güçlendirilmeden çözüm imkansız”

Yerel medyanın demokratik toplumlar açısından kritik bir görevde olduğunu belirten Gappi, kamu desteklerinin siyasi etkilerden uzak, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

