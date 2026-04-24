Balçova Termal günübirlik fiyatları, iletişim numarası ve giriş koşulları bir araya getirildiğinde hem İzmirliler hem de çevre illerden gelen konuklar için net bir tablo ortaya çıkıyor. Tesise adım atmadan önce bilinmesi gereken güncel bilgileri bu haberde derledik.

Balçova Termal günübirlik havuz giriş ücreti ne kadar?

Resmi kaynaklardan paylaşılan verilere göre Balçova Termal günübirlik havuz kullanımı 120 dakika olarak planlanıyor. Bu sürenin kişi başı bedeli 1.250 TL olarak uygulanıyor. Emekli olan misafirler ise aynı hizmetten 1.065 TL karşılığında yararlanabiliyor. Emekli indirimi haftanın her günü geçerli olduğu için tarife sabit kalıyor.

Havuzlar sabah 08.00’de açılıyor ve 18.30’a kadar kullanıma hazır duruyor. Tesisten çıkış saati 19.00 olarak belirlenmiş. Dışarıdan gelen günübirlik ziyaretçilerin son giriş saati ise 17.00. Tesis bünyesinde sekiz farklı büyüklük ve ısıda termal havuz yer alıyor.

Balçova Termal banyo ve hamam fiyatları hakkında bilgi

Balçova Termal kaplıca bölümünde 37 adet termal küvetli banyo odası hizmet veriyor. Emekli misafirler için termal banyo bedeli 320 TL olarak açıklandı. Tam tarifeli banyo ve Türk hamamı ücretleri için tesisin çağrı merkezinden güncel bilgi alınması gerekiyor. Çünkü bu kalemler dönem dönem güncellendiği için resmi teyit olmadan tutar paylaşmak doğru olmuyor.

Tesis bünyesinde bayanlara özel termal havuz ve jakuzi, karma kullanıma açık termal havuzlar ile saunalar, buhar odası ve bay-bayan ayrı Türk hamamları mevcut.

Balçova Termal Tesisleri telefon numarası ve adres

Balçova Termal Otel’in resmi çağrı merkezi hattı 444 76 11 olarak kullanılıyor. Bu numara hafta içi ve hafta sonu 08.30 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Rezervasyon yapmak ya da günübirlik fiyatlar hakkında ayrıntı öğrenmek isteyenler bu hattı tercih edebilir.

Tesisin adresi: Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi No:16/1, 35330 Balçova / İzmir. İzmir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan tesise özel araç veya toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşılabiliyor. Fahrettin Altay metro durağı tesise 3 kilometre mesafede yer alıyor.

Günübirlik giriş öncesi bilinmesi gereken kurallar

On iki yaş ve altındaki çocukların sağlık gerekçesiyle termal havuzlara girmesine izin verilmiyor. Termal suda kalma süresinin iki saati geçmemesi de yine sağlık açısından öneriliyor. İlk 15 dakikalık bölüm alışma süreci olarak değerlendirildiği için misafirlerin bu süreye dikkat etmesi gerekiyor.