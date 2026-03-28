28 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, avukatlık asgari ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme özellikle sulh ceza hâkimliklerinde görülen bazı başvurulara ilişkin ücretlendirmeyi kapsıyor.

Sulh ceza başvurularında ücret düzenlemesi

Yapılan değişiklikle, tekzip talepleri, internet içeriklerinin kaldırılması ve idari para cezalarına itiraz gibi başvurularda avukatlık ücretine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu başvuruların kabul edilmesi ya da hâkimlik kararına yapılan itirazın kaldırılması halinde, davanın duruşmalı ya da duruşmasız olmasına göre belirlenen tarifeye uygun şekilde avukatlık ücretine hükmedilecek.

Ücrette “ceza tutarı” kriteri getirildi

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken noktası ise idari para cezalarına ilişkin getirilen sınır oldu.

Eğer başvuruya konu idari para cezası, tarifede belirlenen maktu avukatlık ücretinin altında kalıyorsa, bu durumda avukatlık ücreti ceza miktarını aşamayacak. Yani avukata ödenecek ücret, idari para cezası tutarı kadar olacak.

Düzenleme yürürlüğe girdi

Yayımlanan tebliğ ile yapılan değişiklikler, 28 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Hukuk alanında uygulamayı etkileyecek

Uzmanlara göre, yapılan düzenleme özellikle küçük tutarlı idari para cezalarına yapılan itirazlarda avukatlık ücretlerinin daha dengeli belirlenmesini sağlayacak.