Bahar Feyzan, 8 Temmuz 1979 İstanbul doğumlu, ekonomi ve siyaset alanında uzmanlığı ile tanınan Türk gazeteci, yazar ve haber sunucusu. Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi mezunu, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nü ve New York Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansını bitirdi. Habertürk, NTV, CNBC-e gibi kanallarda muhabirlik ve sunuculuk yaptı; Star TV, Kanal 24, TRT Türk, TV8 gibi kanallarda haber bültenleri ve programlar sundu. Ayrıca roman yazarlığı ve dijital platformlarda analiz-yorum videolarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

Erdoğan Tweeti ve Açıklamasının Konusu

Feyzan’ın son yaptığı sosyal medya paylaşımında, Meclis açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı selamlaştıklarını görüntüyle aktardı. Bu paylaşım, Erdoğan’ın sadece seçilmiş gazetecilerle iletişime geçtiği algısını yıkmak amacıyla yapıldı. Ayrıca PKK ile ilgili açıklamasına Erdoğan’ın dolaylı olarak karşılık vermesi de sosyal medyada çok konuşuldu. Feyzan, “Erdoğan yıllardır yönetiyor, kimse aktörlük sınavı sormasın” tarzı yorumlarıyla, siyasal yorum ve analizlerde de sık sık öne çıkıyor.

Kısa özetle: Bahar Feyzan, yaptığı açıklamalar, PKK ve Erdoğan tweetleri ile hem medya profesyonelleri hem sosyal medya kullanıcıları arasında son günlerde gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hem muhalif hem de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog kuran görüntüsüyle magazin, siyaset ve medya başlıklarında geniş yankı buldu.

Son Günlerde Neden Gündemde?

Bahar Feyzan, PKK’nın silah bırakma kararına dair “bize ne faydası olacak” şeklindeki çıkışı nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu sözler gerek kamuoyunda gerek güvenlik çevrelerinde tepkiyle karşılandı ve provokatif bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalara dolaylı bir yanıt verdiği aktarıldı. “Terörsüz Türkiye” sürecinde muhalif tutumuyla ve yaptığı yorumlarla tekrar gündeme geldi.

Son olarak TBMM resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu alanda yer alması, Erdoğan ile doğrudan selamlaşması ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşması ile konuşuluyor. Feyzan, “Cumhurbaşkanı bizzat bu algıyı yıkıyor” diyerek basın bariyerlerini aşan gazeteciler arasında olduğunu vurguladı.