Atilla Ciner’in eşi Gözde Türkpençe, 28 Ekim 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul kökenli olan ve eğitimine Sainte-Pulcherie Fransız Lisesi’nde başlayan Gözde Türkpençe, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Modern Dans Bölümü’nden mezun oldu. Sonrasında İngiltere’de burslu olarak dans eğitimi aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de tiyatro eğitimi gördü. Gözde Türkpençe, altı yaşında başladığı bale ve dansla sanat hayatına adım attı.

Gözde Türkpençe kimdir?

Oyunculuk kariyerine “Şöhret Okulu” (2007) dizisiyle başlayan Türkpençe, “Canan”, “Güzel Çirkin”, “Ulan İstanbul”, “Şenlikname: Bir İstanbul Masalı”, “Türkan”, “Proje 13”, “Cesur ve Güzel” gibi yapımlarda çeşitli roller üstlendi. 2019 yılında Atilla Ciner ile evlendi.

Gözde Türkpençe, ünlü oyuncu Ahu Türkpençe’nin de öz kardeşidir. Hem sahne hem ekran çalışmalarında sanat dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Gözde Türkpençe, dans ve tiyatro alanlarında koreograflık ile eğitmenlik de yaptı.

Kısacası, Gözde Türkpençe 1984 doğumlu, İstanbullu, Ahu Türkpençe’nin kardeşi, Atilla Ciner’in eşi ve çok sayıda dizi ile tiyatro projesinde yer almış, modern dans ve sahne sanatları alanında da uzman bir oyuncu ve sanatçı.

Atilla Ciner ile evliliği

Atilla Ciner, iş insanı Turgay Ciner’in oğludur ve ailesinin Türkiye’deki köklü sanayi ve medya grubunda yöneticilik ve yatırımcılık yapıyor. Özellikle inşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösteren projelerde aktif rol alan Atilla Ciner, kendi adına da şirketler kurdu ve inşaat sektörüyle iş dünyasında tanınırlık kazandı. Ciner Grubu’yla bağlantılı olarak holding projelerinde çeşitli yönetsel sorumluluklar üstlendi.

1984 yılında İstanbul’da doğan Atilla Ciner, eğitimini Türkiye ve yurtdışında tamamladı. Genç yaşlardan itibaren babasının girişimcilik mirasını sürdüren Atilla Ciner, medya yatırımları ve enerji-inşaat alanındaki ticari girişimleriyle öne çıktı. Son dönemde kara para aklama ve suç örgütü soruşturmaları kapsamında adı gündeme geldi, adli süreç nedeniyle kamuoyu tarafından daha çok tanınır hâle geldi.

Atilla Ciner’in Gözde Türkpençe ile evliliği, sanat ve iş dünyası arasındaki bağlantıyı daha da görünür kıldı. Medyada ailesinin Ciner Holding ve Park Holding çatısı altındaki büyük ölçekli projeleriyle ve yeni kuşak temsilcisi olarak öne çıktı. Atilla Ciner’in hayatı son dönemde özellikle iş dünyasındaki adli süreçler nedeniyle sıkça basına yansıdı. Hem aile mirasını sürdüren bir iş insanı hem de kendi yatırım projeleriyle sanayi, enerji ve inşaat alanında aktif bir figür olarak yer aldı.