Son Mühür/Selda Meşe- Son Mühür TV ekranlarına yayınlanan Tunç Ericiyas ile Sıcak Bakış programının konuğu AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir'in yerel yönetimini "Atatürk'e saygı duymak istiyorsanız, hizmet yapın" sözleriyle eleştirerek, göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattı.

"Sadece eylemlerde Atatürkçü oluyorlar. Hizmete gelince Atatürkçü değiller"



Dün gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ayrı bir tören düzenlemesini doğru bulmadığını belirterek, "Cumhuriyet Meydanı'nda çok coşkulu bir 19 Mayıs geçirdik. Ancak bayramdan sonra üzücü bir olay yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakıştıramadım. Cumhuriyet Meyda'nında yapılan coşkulu törenin ardından kendileri paralel bir tören yapıp, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan töreni eleştirmesi doğru değil. Böyle bayramlarda birleştirici olmak, birlik içinde olmak lazım. Biz Atatürkçüyüz. Atatürkçüler öyle yapmaz. Ayrıştırmaz, birleştirir. Cemil Tugay çıkıyor, yüzünde baktığınız zaman psikolojik bir baskı var. Nasıl bağırıyor, 'Biz Atatürkçüyüz'. Yahu sen Atatürkçüsün de Atatürk Maskı ne halde? Böyle mi Atatürkçüsün sen? Sen Atatürkçüsün de İktisat Kongresi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını siz otopark yaptınız. Sözde Atatürkçüsünüz. Çöpler toplanmıyor, her taraf leş, lafa gelince beceriksizliğini örtmek için 'Biz Atatürkçüyüz' diyor. Sadece eylemlerde Atatürkçü oluyorlar. Hizmete gelince Atatürkçü değiller. Ben özellikle İzmir'deki vatandaşlarımıza söylüyorum, hepimiz Atatürk'ü çok seviyoruz. Atatürk bizim ortak değerimizdir. Lütfen İzmir'deki özellikle Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler Atatürk'ü kullanmaktan vazgeçin. Atatürk'e saygı duymak istiyorsanız, hizmet yapın. Hizmet en büyük sayıgıdır. Atatürkçülük halka hizmet etmekle olur" diye konuştu.



"Sık sık müdür değişen bir yerde zaten hizmet bekleyemezsin"



İzmir'in yerel yönetiminde yaşanandeğişimlerle ilgili konulan Başdaş,"Konak'ta iki yıldır her sabah bir skandalla açıyoruz gözlerimizi. Konak halkı onlardan hizmet beklemiyor artık. Konak halkı alıştı. Her sabah bakıyorum, bugün hangi belediye çalışanı gözaltına alındı, hangi başkan yardımcısı değişti, işçiler grev yapıyor mu paralarını aldılar mı? iki yıldır rekor kırıldı. 70'e yakın müdür değişti. Hemen hemen her hafta iki tane müdür değişiyor.Böyle sık sık müdür değişen bir yerde zaten hizmet bekleyemezsin.Müdürler korkudan hiçbir yere imza atmıyor. Bütün işçiler mutsuz." ifadelerini kullandı.

"Onlar Atatürkçülükten geçinirler biz ise mirasına sahip çıkarız"



Göreve geldiği günden bugüne kadar AK Parti'nin İzmir'e kazandırdığı projeleri anlatan Başdaş,"8 yıldır İlçe Başkanlığı yapıyorum.Sadece benim dönemimde Konak'a yapılan hizmetleri anlatmak istiyorum. İki büyük stat yaptık. Göztepe statı Avrupa'nın en iyi statlarından biri. Diğeri ise Alsancak Mustafa Denizli Statı. Türkiye'de sayılı olimpik yüzme havuzu ve İzmir'in en büyük yüzme havuzu halkapınarda yapıldı. Alsancak'ta yapımı devam eden havuz var yakın zamanda bitiyor. Alsancak Statı'nın altında, Türkiye'nin en büyük gençlik Merkezi'ni, okul bahçelerine halı saha, Amatör Spor Kulüpleri binası yaptık. İzmir Depremi'nden sonra Konak'ta 27 tane okul planlandı. Daha çaılışlarını bile yapmadan bunlardan 14 tanesi çocukların hizmetinde. Diğerlerinin inşaatı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir tane kreş yapıyor, ismini değiştirerek her yıl yeniden açıyor. Biz eser bırakıyoruz. Depreme dayanıklı akıllı okullar inşa ettik. Durmadan kültür sanattan bahsediyorlar, Elektirik Fabrikası'nın önünde aylarca eylem yaptılar. Alsancak'ta bulunan eski tekellerin yerini müzelerin olduğu, sergiler ve söyleşilerin olduğu bir kültür sanat merkezi haline getirdik. Atatürk'ün İktisadi kongreyi topladığı yer, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından otopark haline getirilmişti. Hükümetimiz ise 2022 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir iktisat kongresi yaptı. İçinde toplantı salonları, müzelerin olduğu muhteşem bir eser bıraktı. Onlar Atatürkçülükten geçinirler biz ise mirasına sahip çıkarız." dedi.

"Konak Tüneli'ni yaparak İzmir trafiğini rahatlattık"



Konak'ı çantada keklik görüyorlar diyerek yerel yönetimi eleştiren Başdaş yaptığı çalışmalara devam ederek, "Kahramanlarda sağlık ocağı yapılıyor. Belediyelerin, yerel yönetimlerin yapması gereken Tuzcu, eskiden insalar buradan çıkmaktan korkarlardı, şimdi insanlar gelip orada fotoğraf çekiliyor. Bakanlığımız, Tuzcu ve Ülkü mahallelerinde sokak sağlıklaştırma kapsamında yenileme yaptı. Onlar hep muhtarları tehdit ederler, biz Güney Mahallesi'nde örnek bir muhtar evi yaptık. Konak Tüneli'ni yaparak İzmir trafiğini rahatlattık.Bunlar sadace Konak bölgesine yapılan çalışmalar. Konakt'ta son 30 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eserini gösteremezsiniz. Konak'ı çantada keklik görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Konak'ın borcu şu anda 3 milyar 500 bin TL"



Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınar'a eleştiride bulnan Başdaş, "Sayın Nilüfer hanım geldiğinde Konak Belediyesi'nin 300 milyon borcu vardı. İlk mecliste, 'Beldiyeyi borç içinde bırakanları kınıyorum. 300 milyon borcu ilçe binama asacağım.Ben demokrat bir babanın kızıyım. İşçiler bir gün maaş alamayacak, ben o gün yatamam ' dedi. Geldiğinden beri doğru düzgün maaş ödemiyor. İşçilerin alacakları var. Şu anda borç 3 milyar 500 bin TL oldu. Bugün gideceğim o asamadı ama ben asacağım ilçe binama o pankartı. Konak'ın borcu şu anda 3 milyar 500 bin TL ve bir çivi bile çakmıyorlar. Çöpler dahi toplanmıyor. Dün yoğunluk vardı ve birçok yerden çöp fotoğrafı geldi.Tek yaptıkları şey temizlikti, şu an da çöpleri bile toplamıyorlar.Çünkü her gün kendi içlerinde kavgalılar.Konak halkı alıştı, CHP'li belediyeden hizmet beklemiyorlar artık" dedi.

Konak'ta birçok sorun olduğunu dile getiren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Büyükşehir'in kendi binası olmadığını ve yerel yönetimin çalışmadığını belirterek, Konak Belediyesi ve Büyükşehir arasında yaşanan gerginlikten dolayı meclisi düğün salonunda yapmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

"Kemeraltı esnafı isyan ediyor"



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde yapılan seçime Cemil Tugay'ın katılım sağlamamasını eleştiren Başdaş, "Cemil Tugay esnafı bitirdi. Nasıl gelsin o seçime? Esnaf sıkıntılarını haklı olarak dile getirmek için protesto ediyor, İzmir Büyülşehir Belediye Başkanı 'tiplerinden ne oldukları belli' diyor. Bir belediye başkanına bu söz yakışır mı? Orada beş tane oda başkanı var ve bunların çoğu CHP'ye oy veren insanlar. O esnafın kime oy verdiğini sen biliyor musun? Kemeraltını bitirdi, esnaf isyan ediyor. Katlı otoparktaki kuyumcular iflas etmiş durumda.Siftah yapmadan dükkan kapatan esnaf var. Esnafa müjde vererek katlı otoparkı en kısa sürede hizmete açacağız. Esnafı rahatlatacak bir olay bu. İnsanlar araç parkedemedikleri için Kemeraltı'na gelmiyor. Büyükşehir'in kasasında şu an da en az 3-4 tane katlı otopark yapacak para olması gerekiyor" diye konuştu.



"Beceriksizliğini ört bas etmek için hükümete saldırma"



İzmir'in önemli lokasyonunda bulunan ve yıllardır koku sorunu çözülemeyen Meles Çayı sorununa değinen Başdaş, "Orada gökdelenlerin dikildiği, rezidasların olduğu, İzmir'e her gelenin önünden geçtiği bir kokudan bahsediyoruz. Sadece koku değil, insan sağlığına zarar verecek boyutta görüntüler var. Üstelik Cemil Tugay, Sağlıklı Kentler Birliği'nin başkanlığını yapıyor. Sen önce üstüne düşeni yap, sonra devletten destek iste. Denize çıkan dereleri temizle. Şimdi böyle bir durum varken sen denizi, körfezi temizlemekten bahsedebilir misin? Kokuyu bastırmak için kireç döküyorlar. Koku ve sivrisinek daha fazla oluyor. Durmadan becerksizliğini ört bas etmek için ona buna saldırma. Bu işleri yapmak için el birliği gerekli. Sırf algı yaratmak için 'Ben burayı temizlerdim hükümet izin vermiyor' diyor" sözleriyle eleştirdi.



"2028'de İzmirliler uyanacak ve Cumhurbaşkanımızı yüksek oyla seçtireceğiz" diyen Başdaş, başta Konak olmak üzere birçok belediyeyi AK Parti belediyeiliği ile tanıştırmak istediklerini vurguladı.

"Hem kamu zararı oluştu hem de vatandaş edildi"



EXPO2026 sürecinde birçok vatandaşın mağdur edildiğini söyleyen Başdaş, "Kendi vatandaşına zulmeden başka belediye göremezsin.Sırf AK Parti güzel şeyler yapacak diye 800 tane evi kamulaştırıp hem kamu zararı oluştu hem de vatandaş mağdur edildi. Şu anda o vatandaş ikinci mahkeme açmak zorundalar. Kamu yararı taşıyan EXPO'yu yapmadığınız gibi vatandaşın evini yıktınız" dedi.



"Bu yönetim anlayışı İzmir'i bitirdi"

İnşaatı yarım bırakılan ve İzmir trafiğini büyük ölçüde etkilyen Eşrafpaşa Caddesi çalışmasına yönelik konuşan Başdaş, "İzmir'in en işlek caddelerinden Bucayı, Karabağları ve Gaziemir'i Konak'a bağlayan bir cadde. Orada yüzlerce esnaf var.Vatandaş isyan etti ama hizmet alacakları için de dişini sıktı. Bir yıl içinde bitireceğiz dedikleri inşaatı bir buçuk yıldır bitiremediler. Esnafın çoğu dükkan kapattı. Bir buçuk yıldır İzmir trafiğini felç ettiler. Daha önce iş makinaları vardı, şirket alacağını alamadığı için iş makinalarını da götürdü. Şu anda tam yolun ortasını çevirmişler. Vatandaş isyanda. Bu yönetim anlayışı İzmir'i bitirdi." diye konuştu.

"Kentsel değil rantsal dönüşüm var"



Konak'ta mahalle buluşmalarına her hafta başka bir mahallede devam edecekkerini dile getiren Başdaş, Mahalle buluşmalarının ilkni Ege Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye'sinin oradaki halkı mağdur etmesine müsaade vetmeyekcelerini söyleyerek, "Konak'ta 50-60 bine yakın roman vatandaş var. Bana göre Türkiye'nin en renkli ve samimi insanları. Ege Mahallesi'nde kentsel değil rantsal dönüşüm var.2018'de ilçe başkanı olduğumda orada gökdelenler dikildi ve yakşalık 9 tane blok var. 40 yıl önce belediye başkanı roman vatandaşa bir tane hipotek kağıdı imzalatıyor.30-40 bin TL civarında. Şimdi Büyükşehir Belediyesi gözünü oraya dikti. Oradaki vatandaş nasıl ödesin bu parayı? Günlük kazancını yiyen vatandaşın ödeyemeyeği hipotek yapmışlar. Biz buna müsade etmeyeceğiz. Burada rantsal dönüşüme müsade etmeyeceğiz. Romanların yaşam koşullarına uygun, kendi kültürlerini yaşayabileceği bir kentsel dönüşüm olması lazım. İnsanları evlerinden edemezsiniz.Bu konu o dönem yerel ve ulusal kanallardan haber yapıldı. Ulusallardan çekinen o dönemin belediye başkanı bizi davet etti, 'hipotekleri kaldıralım ve tapuları verelim' dedik. Sağ olsun yapıldı. Bütün vatandaş evini aldı. En azından kentsel dönüşüm olacağı zaman söz hakkı sahibi oldu. Ancak şimdi onları çöp içinde bırakıyorlar.Yavaş yavaş ihtiyaç sahibi vatandaşın evini alıyorlar. Bölgeyi hizmetsiz bıraktılar. Bir tane çocuk parkı yok. Çarpık yapılaşma mevcut. Yasaklı madde kullanımı artmış durumda. Yerinde kentsel dönüşüm yapılarak oradaki vatandaş mağdur edilmeden, başka yere gönderilmeden kendi kültürlerini yaşayacağı alan oluşturmalıyız" dedi.

