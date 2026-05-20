DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Gediz Nehri’nde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekti. Merkezi hükümet ile yerel yönetimlere ortak çalışma çağrısında bulunan Akın,nNehirdeki kirliliğin tarım alanlarını ve yeraltı sularını tehdit ettiğini ifade etti. Akın, sorunun yalnızca geçici önlemlerle çözülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

“Alarm veriyor”

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Uşak’tan başlayıp Manisa üzerinden İzmir’e ulaşan Gediz Nehri’nde ciddi bir çevre felaketi yaşandığını belirtti.

Sanayi kuruluşlarından bırakılan atıkların nehirde büyük bir kirliliğe neden olduğunu belirten Akın, yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri’nin bölge tarımı açısından hayati bir önemde olduğunu ifade etti.

“Manisa Ovası risk altında”

Kirlilikten en fazla Manisa Ovası’nın etkilendiğine vurgu yapan Akın, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Menemen çevresindeki tarım arazilerinde ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

“İzmir Körfezi de etkilenmekte”

Gediz Nehri’nde yaşanan kirliliğin yalnızca tarım alanlarıyla sınırlı kalmadığını da söyleyen Akın, nehrin taşıdığı atıkların İzmir Körfezi’nde de çevresel sorunlara yol açtığını ifade etti.

Akın tarafından, nehirdeki kirliliğin ekosistemi tehdit ettiği belirtilirken, uzun vadede bölgedeki doğal yaşamın daha büyük zarar görebileceği uyarısı geldi.

Gediz için miting!

Çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının Gediz Nehri’ndeki kirliliğe vurgu yapmak amacıyla 6 Haziran’da Manisa’da miting düzenleyeceğini söyleyen Akın, DEM Parti olarak etkinliğe katılım sağlayacaklarını ifade etti.

“Yerel yönetim ve hükümet birlikte...”

Sorunun çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Akın, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.