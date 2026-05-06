27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, emekli vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bayram tatilini idari izinle 9 güne uzatması, maaş ödeme takviminde de erken ödeme beklentisi yarattı. Bayram hazırlıklarına hız veren emekliler, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri ile mayıs ayı aylıklarının birlikte ödenip ödenmeyeceğine odaklandı. Normal şartlarda tahsis numarasına göre yatırılan 4A, 4B ve 4C emekli maaşlarının, bayram telaşı başlamadan hemen önce hesaplara geçmesi planlanıyor. Tüm gözler şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek resmi ödeme takvimi açıklamasına çevrildi.

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde idrak ediliyor. Bayramın 9 günlük uzun bir tatille birleşmesi, milyonlarca emeklinin maaş ödemelerinde erken bir takvim beklentisi oluşturdu. Kurban ibadetini yerine getirecek ve bayram eksiklerini tamamlayacak vatandaşlar için mayıs ayı aylıklarının bayram öncesinde hesaplara geçmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın ilk 5 gününde alırken, bazı SSK ve Bağ-Kur aylıklarının ödeme günleri doğrudan resmi tatil günlerine denk düşüyor. Bu nedenle tüm maaşların araya tatil girmeden hemen önce tamamlanması öngörülüyor.

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödeme günleri, kişinin bağlı bulunduğu sigorta koluna ve tahsis numarasının son rakamına göre şekilleniyor. Rutin takvimde SSK (4A) emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur (4B) emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında maaşlarını çekiyor. Ancak Kurban Bayramı tatilinin araya girmesi sebebiyle maaş ve ikramiye ödemelerinin öne çekilmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama henüz gelmese de kulislerde konuşulanlara göre maaşların ve 4 bin liralık bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında tüm emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Konuyla ilgili kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuyla netleşecek.

4 BİN TL KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

2026 yılı için belirlenen 4 bin liralık bayram ikramiyesi ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına mensup tüm emekliler faydalanıyor. Sadece emekliler değil; dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı bağlananlar, şampiyon sporcular, köy korucuları ile şehit yakınları ve gaziler de bu nakit desteğini hesaplarında görebiliyor. Ayrıca nisan ayında emeklilik dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim eden yeni emekliler de bu haktan yararlanıyor. Ödemeler, vatandaşların her ay düzenli maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milyonlarca vatandaşı sevindiren tatil kararı, son Kabine Toplantısı'nın ardından bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Normalde arefe günüyle birlikte 4.5 gün süren Kurban Bayramı tatili, bayramdan önceki 1.5 günün de idari izin kapsamına alınmasıyla tam 9 güne çıkarıldı. Bu idari izin kararı 657 sayılı kanuna tabi kamu personellerini kapsıyor. Uzun tatil süresince okullar, üniversiteler ve diğer tüm devlet daireleri kapalı kalıyor.