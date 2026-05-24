Ayşe Şan kabri, vefat ettiği bin dokuz yüz doksan altı yılından itibaren İzmir'in Karşıyaka ilçesinde konumlanan Doğançay Mezarlığı'nda bulunuyordu. Ancak sanatçının vasiyetine sadık kalan yakınları ve sevenleri, gerekli izinleri alarak naaşını on sekiz Haziran iki bin yirmi beş tarihinde Diyarbakır'a nakletti. Bu tarihi nakil işlemi sonrasında usta ses sanatçısının mezarı, doğup büyüdüğü topraklara kavuşmuş oldu.

İzmir'deki eski istirahatgâhı ve nakil kararı

Uzun yıllar sürgün hayatı yaşayan ve İzmir'de kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden dengbej, vasiyetinde Diyarbakır'a gömülmek istediğini açıkça dile getirmişti. Vefat ettiği dönemdeki koşullar sebebiyle kentin Doğançay Mezarlığı'na defnedilen sanatçı, buradaki mütevazı kabriyle uzun yıllar boyunca İzmirliler ve kente gelen hayranları tarafından saygıyla ziyaret edildi.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında atılan adımlarla birlikte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve aile yakınlarının ortak çalışması neticesinde usta sesin vasiyeti resmen yerine getirildi. İzmir'den dualarla uğurlanan naaş, usta sanatçının yıllardır hasretini çektiği kadim topraklara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Bu durum, sanatçının kültürel mirasına ve anısına gösterilen büyük saygıyı simgeliyor.

Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'ndaki yeni kabri

Görkemli bir tören ve yoğun katılım eşliğinde Diyarbakır'a getirilen cenaze, kentin Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'na dualar eşliğinde defnedildi. Sanatçının doğduğu coğrafyaya dönüşü, tüm müzik camiasında ve Ege'den Güneydoğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada derin bir memnuniyet yarattı. Günümüzde usta sanatçının yeni anıt kabri, Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nın en çok ziyaret edilen noktalarından birini oluşturuyor.

Müziği ve seslendirdiği ağıtlarla hafızalara kazınan usta ismin memleketindeki kabri, her yıl ölüm yıl dönümünde ve özel günlerde sevenleri tarafından çiçeklerle donatılıyor. İzmir'den Diyarbakır'a uzanan bu anlamlı yolculuk, büyük sanatçının kendi topraklarıyla olan sarsılmaz bağını tüm dünyaya bir kez daha gösteriyor.