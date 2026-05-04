Son Mühür / Merve Turan - Torbalı’da baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez için hazırlıklar tamamlandı. Hıdrellezin heyecanı tüm ilçeyi sarmışken Torbalı halkı baharın gelişini yarın akşam saat 21.00’de Ayrancılar Suyunbaşı Mesire Alanı’nda kutlayacak. olmayacağı gecede, İzmirli Birol ve Şerif Bitgen en sevilen şarkılarını Torbalılılar için seslendirecek.

Ücretsiz servis!

Etkinliğe gitmek isteyen vatandaşı düşünen Torbalı Belediyesi, farklı noktalardan ücretsiz servisler kaldıracak. Şenlik alanına gitmek isteyenler; Çaybaşı Hizmet Binası önünden saat 18.00, 19.00 ve 20.00’de, Tepeköy Meydanı’ndan ise saat 19.00 ve 20.00’deki servisleri kullanıp konforlu bir ulaşım yapabilecek.

"Gelin, dileklerimizi birlikte tutalım ..."

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, tüm ilçe halkını şenliğe davet ederek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Baharın gelişini, umutların tazelendiği bu özel günü hep birlikte kutlamak istiyoruz. Hıdırellez, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, yüzleri güldüren çok kıymetli bir gelenek. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu güzel akşamı paylaşmaya davet ediyorum. Gelin, dileklerimizi birlikte tutalım, müzikle, eğlenceyle dolu keyifli bir gece yaşayalım.”