Aydın’ın Köşk ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda büyük miktarda tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 bin litre doluma hazır sahte zeytinyağına el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinden sahtecilik operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, gıda güvenliğini tehdit eden sahtecilik faaliyetlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Köşk’te belirlenen bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen çok sayıda ürün tespit edildi.

6 bin litre zeytinyağı ve binlerce teneke bulundu

Yapılan aramalarda, doluma hazır 6 bin litre tağşiş zeytinyağı ile birlikte 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında iş yeri sahibi olduğu belirlenen A.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Milyonluk ceza kesildi

Yetkililer, söz konusu şahsa 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet kapsamında 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Gıda güvenliği vurgusu

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte ve tağşiş ürünlere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, benzer faaliyetlere karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.