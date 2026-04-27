Son Mühür / Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen çiftin içlerine ateş düştü. Doğum yapmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi’ne yatırılan eşinin sezaryen operasyona geç alınması nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini belirten Eren Akgül, adli makamlara başvuru yaptı. Acılı baba Eren Akgül, polise başvurarak söz konusu olayda ihmali olan tüm sağlık personeli hakkında davacı oldu.

Olayları anbean anlattı

Olay, 20 Nisan’da yaşandı. 9 aylık hamile eşiyle birlikte rutin kontroller için söz konusu hastanenin Kadın Doğum Servisi’ne giden Akgül çifti, burada yapılan muayene sonrası bebeklerinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendi. Ertesi gün anne adayının sancılarının başlaması üzerine tekrar hastaneye giden çift, bu kez hastaneye yatış yaptı. Doğumhaneye alınan anne adayına suni sancı verildiği ve 22 Nisan sabahı yapılan kontrollerde doğumun normal ilerlediği ve öğle saatlerinde bebeğin dünyaya gelebileceğinin ifade edildiği öne sürüldü.

Aynı gün saat 14.30 civarında eşinin yanına giden Eren Akgül, hamile kadının sancılara dayanamayarak yardım istediğini gördüğünü söyledi. Ebeye giderek durum hakkında bilgi verdiği belirten Akgül, ebenin doktorla görüştüğünü ancak kendilerine normal doğum için son ana kadar beklemeleri bilgisi verildiğini ifade etti. Anne adayının saat 19.50’ye kadar sancı çektiği ileri sürüldü.

Tüm çalışanlardan şikayetçi oldu

İddiaya göre, akşam saatlerinde doğumhaneye alınan anne yaklaşık yarım saat sonra ameliyathaneye sevk edildi. Bu sırada aileye bebeğin kordonunun çıktığı ve acil sezaryen gerektiği bilgisi ulaştırıldı. Operasyonun ardından doktorun yanına gelerek eşinin iyi olduğunu ancak bebeğin yaşamını yitirdiğini söylediğini belirten Eren Akgül; doktor, ebe ve kontrolleri gerçekleştiren tüm sağlık çalışanlarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Bir de üstüne belgede hata yapıldı

Öte yandan olay günü hastane tarafından düzenlenen ölüm belgesinde yer alan bir hata, aile tarafından kayıtlara geçirildi. Cenaze işlemleri için belediyeye sunulan belgede, hayatını kaybeden bebek yerine annenin vefat etmiş olarak gösterildiği anlaşıldı. Bu yanlışlık sebebiyle işlemlerini tamamlayamayan ailenin yeniden hastaneye başvurarak raporun düzeltilmesini istediği ifade edildi. Yaklaşık 2 saat süren bir sistem arızasının ardından düzeltilen yeni belgenin aileye teslim edildiği öğrenildi.