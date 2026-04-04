Aydın’ın Köşk ilçesinde siyaset gündemi, Belediye Başkanı Nuri Güler’in istifasıyla sarsıldı. Belediye bünyesinde istihdam edilen bir kadın çalışanla ilişki yaşadığı yönündeki iddialar üzerine AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen Güler, bugün yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

Süreç, Belediye Başkanı Nuri Güler’in işe aldığı bir personelle gönül ilişkisi kurduğu yönündeki iddiaların medyaya yansımasıyla başladı. Söz konusu iddiaların ardından AK Parti yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçerek, Güler hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatıldığını ilan etti. Parti disiplinine sevk edilmesinin hemen ardından bir açıklama yayımlayan Güler, görevinden değil ancak partisinden istifa ettiğini belirtti.

‘Akıl ve izan sınırlarını zorlayacak boyutta”

Nuri Güler, yayımladığı yazılı metinde hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan iftira niteliğindeki asılsız haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu kumpas girişiminin ortaya çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla tarafımca hukuki süreç başlatılmıştır. Ne yazık ki bazı çevreler tarafından ülke gündemindeki farklı meselelerle ilişkilendirilmek suretiyle sosyal medya üzerinden planlı ve organize bir şekilde hem şahsım hem de mensubu olduğum parti hedef alınarak siyasi bir suikast çalışması yürütülmektedir. Öyle ki bu iddialar, akıl ve izan sınırlarını zorlayacak boyutlara ulaşmıştır."