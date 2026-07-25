Aydın Efeler'de gerçekleşen trafik kazasında kontrolünü kaybeden bir otomobil refüjde yer alan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal ederken, araçta yer alan iki kişi kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi!

Kazanın, Muğla Karayolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.

İddialar çerçevesinde, Efeler yönünde ilerlemekte olan 09 AAK 530 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde ilerleyen aracın ani fren yapması sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden otomobil savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

İki kişi hastaneye götürüldü!

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri, otomobilde yer alan iki kişinin olay yerindeki ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldüler.

