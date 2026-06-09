Aydın’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte meteorolojik veriler çerçevesinde sıcaklık 37 derece olarak ölçülürken, şehir merkezindeki termometreler ise 42 dereceyi göstererek dikkatleri çekti.

Mevsim normallerini aştı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verileri çerçevesinde Aydın’da hava sıcaklığı 37 derece olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı ortalama sıcaklığının 33,5 derece olarak ölçüldüğü kentte, sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

Termometreler 42 dereceyi gösterdi!

Aydın’ın en işlek noktalarından biri olan İstasyon Meydanı’nda bulunan termometreler 42 derece olarak dikkatleri çekti.

Kentte etkili olan sıcak hava sebebiyle öğle saatlerinde birçok cadde ve sokakta yoğunluk iyice düştü.