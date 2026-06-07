Aydın’ın Nazilli ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Koyun otlatan bir çoban tarafından fark eedilen hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle 384 Sokak yakınlarında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde bölgede koyun otlatan bir çoban, boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi!

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda, yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Darp ve kesi izine rastlanmadı!

Yapılan ilk incelemeler neticesinde cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, vücudunda herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadığı ifade edildi.

Soruşturma sürüyor!

Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerindeki inceleme sonucunda kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

