Aydın Söke'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında meydana gelen tartışma, silahların kullanıldığı kavga haline geldi. Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda çok sayıda kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Silahlı çatışmaya dönüştü!

Gelen bilgiler çerçevesinde, kız alma meselesi sebebiyle aralarında anlaşmazlık olan iki aile arasında meydana gelen tartışma kısa sürede alevlendi. Tarafların birbirine silahla ateş açması sonucu toplam 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar, ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Ayırmak isterken yaşamını yitirdi!

Yaralılardan 38 yaşındaki Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cabaş'ın, tarafları ayırmak için olay yerine geldiği esnada silahla vurulduğu ifade edildi. Tedavi gören yaralılardan Doğan Işık da kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Güvenlik önlemleri artırıldı!

Silahlı kavga sonrasında tarafların yakınları arasında yeni bir gerginlik meydana gelmemesi için polis ekipleri hastanelerde yoğun güvenlik önlemi gerçekleştirdi.

4 tutuklama!

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde R.D., C.D., M.N.D. ve S.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.